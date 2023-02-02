Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На 555 тыс. человек снизилась численность населения в России за год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-555-tys-chelovek-snizilas-chislennost-naseleniya-v-rossii-za-god
На 555 тыс. человек снизилась численность населения в России за год
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На 1 января численность населения России составила 146 млн 424 тыс. 729 человек.

По сравнению с показателями 1 января 2022 года, численность снизилась на 550 тыс. 332 человека — тогда в России зафиксировали 146 млн 980 тыс. 61 человек. В данных не учитывалась информация о численности в новых регионах РФ, говорится в предварительных итогах Росстата.

Городское население составило около 109,6 млн человек, сельское — почти 36,8 млн. Оценка численности производится на основании результатов последней переписи. Ежегодно к ним прибавляется количество родившихся и прибывших и вычитается число умерших и уехавших из России.

Согласно предварительным итогам, в Краснодарском крае численность населения на 1 января 2023 года составила 5 млн 818 тыс. 377 человек. По сравнению с 2022 годом численность снизилась на 13 тыс. 665 человек — тогда в крае зафиксировали 5 млн 832 тыс. 42 человека.

Читайте также: население Земли достигло 8 миллиардов человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях