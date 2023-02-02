На 555 тыс. человек снизилась численность населения в России за год
На 1 января численность населения России составила 146 млн 424 тыс. 729 человек.
По сравнению с показателями 1 января 2022 года, численность снизилась на 550 тыс. 332 человека — тогда в России зафиксировали 146 млн 980 тыс. 61 человек. В данных не учитывалась информация о численности в новых регионах РФ, говорится в предварительных итогах Росстата.
Городское население составило около 109,6 млн человек, сельское — почти 36,8 млн. Оценка численности производится на основании результатов последней переписи. Ежегодно к ним прибавляется количество родившихся и прибывших и вычитается число умерших и уехавших из России.
Согласно предварительным итогам, в Краснодарском крае численность населения на 1 января 2023 года составила 5 млн 818 тыс. 377 человек. По сравнению с 2022 годом численность снизилась на 13 тыс. 665 человек — тогда в крае зафиксировали 5 млн 832 тыс. 42 человека.
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