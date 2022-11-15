Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Общество
15.11.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/naselenie-zemli-dostiglo-8-milliardov-chelovek
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Фото pxhere.com

Об этом 15 ноября сообщили в ООН. Для увеличения численности населения Земли с 7 до 8 млрд потребовалось 12 лет.

«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 млрд человек. Это станет важной вехой в развитии человечества», — говорится в сообщении Фонда ООН в области народонаселения.

Большую часть прироста населения планеты Земля в последние годы дали Азия и Африка. По оценкам специалистов, население Земли увеличится до 9 млрд человек примерно через 15 лет.

Читайте также: численность населения Краснодарского края увеличилась примерно до 5,8 млн человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Сочи восстановили магистральный водовод, поврежденный оползнем
  3. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В Новороссийске экологи нашли каптажный колодец начала 20 века
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях