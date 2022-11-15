Население Земли достигло 8 миллиардов человек

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Об этом 15 ноября сообщили в ООН. Для увеличения численности населения Земли с 7 до 8 млрд потребовалось 12 лет.

«15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 млрд человек. Это станет важной вехой в развитии человечества», — говорится в сообщении Фонда ООН в области народонаселения.

Большую часть прироста населения планеты Земля в последние годы дали Азия и Африка. По оценкам специалистов, население Земли увеличится до 9 млрд человек примерно через 15 лет.

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