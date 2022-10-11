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В Краснодарском крае с начала 2022 года восстановили права 6,6 тыс. дольщиков

Общество
11.10.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-2022-goda-vosstanovili-prava-6-6-tys-dolshhikov
В Краснодарском крае с начала 2022 года восстановили права 6,6 тыс. дольщиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об исключении 79 долгостроев из дорожной карты сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по достройке проблемных объектов фондом развития территорий.

До конца года в крае планируют восстановить права дольщиков еще 32 домов, в 2023 году — 75.

«Сегодня в реестре остаются еще 107 долгостроев. По каждому из них есть дорожная карта, которой необходимо строго следовать. Собственники ждут свои квартиры, и они должны их получить. Благодарю всех дольщиков за то, что поверили и набрались терпения. Несмотря на современные вызовы, мы выполним все обещания. К концу 2023 года в краевом реестре не должно остаться ни одного подобного объекта», — сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Евгений Наумов сообщил, что 2 тыс. 746 дольщикам уже выплатили порядка 10 млрд рублей компенсаций за квартиры в объектах, которые не будут достроены. Эту работу проводят с помощью Фонда развития территорий.

Директор регионального фонда защиты прав участников долевого строительства Михаил Варсегов отметил, что рисков в достройке объектов и предоставления выплат сейчас нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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