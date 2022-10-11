Кондратьев: в октябре дольщики ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» начнут получать ключи от жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Краснодаре осмотрел территории проблемных жилых комплексов и достроенные литеры домов.

«Благодаря поддержке федерального Фонда развития территорий совместно со средствами краевого бюджета мы достроили объекты. В октябре собственники двух литеров ЖК «Парусная регата» и двух — «Иван-да-Марья» уже начнут получать ключи», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что дольщики проблемных ЖК по 7-8 лет ждали свои квартиры. По его словам, третий литер «Парусной регаты» достроят в январе 2023 года.

Кондратьев подчеркнул, что благодаря единым градостроительным нормам и принятому генплану Краснодара, новые ЖК будут сразу предусматривать благоустройство территории, парковки и нужное число мест в детсадах.

ЖК «Иван-да-Марья» должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства. Его признали банкротом. ЖК «Парусная регата» начали возводить в ноябре 2014 года и должны были достроить в 2017, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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