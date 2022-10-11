Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: в октябре дольщики ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» начнут получать ключи от жилья

Общество
11.10.2022 17:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-oktyabre-dolshhiki-zhk-ivan-da-marya-i-parusnaya-regata-nachnut-poluchat-klyuchi-ot-zhilya
Кондратьев: в октябре дольщики ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата» начнут получать ключи от жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Краснодаре осмотрел территории проблемных жилых комплексов и достроенные литеры домов.

«Благодаря поддержке федерального Фонда развития территорий совместно со средствами краевого бюджета мы достроили объекты. В октябре собственники двух литеров ЖК «Парусная регата» и двух — «Иван-да-Марья» уже начнут получать ключи», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что дольщики проблемных ЖК по 7-8 лет ждали свои квартиры. По его словам, третий литер «Парусной регаты» достроят в январе 2023 года.

Кондратьев подчеркнул, что благодаря единым градостроительным нормам и принятому генплану Краснодара, новые ЖК будут сразу предусматривать благоустройство территории, парковки и нужное число мест в детсадах.

ЖК «Иван-да-Марья» должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства. Его признали банкротом. ЖК «Парусная регата» начали возводить в ноябре 2014 года и должны были достроить в 2017, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала года в Краснодарском крае восстановили права дольщиков 76 долгостроев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
  2. Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
  5. В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях