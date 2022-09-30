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С начала года в Краснодарском крае восстановили права дольщиков 76 долгостроев

Общество
30.09.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-vosstanovili-prava-dolshhikov-76-dolgostroev
С начала года в Краснодарском крае восстановили права дольщиков 76 долгостроев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работу над восстановлением прав дольщиков обсудили на совещании, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.

На совещании рассмотрели вопрос восстановления прав дольщиков в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Туапсинском районе. Сейчас в едином реестре проблемных объектов остаются 110 домов, 13,8 тыс. человек ожидают свои квартиры.

«С начала года мы уже восстановили права дольщиков по 76 долгостроям — это более 6 тыс. человек. До конца года планируем восстановить права граждан по 33 объектам, в 2023 году — по 77», — сказал замглавы региона.

С помощью механизмов Фонда развития территорий по 52 домам решат вопрос или с достройкой домов, или выплатой компенсаций. Еще 57 проблемных домов достроят силами застройщиков или с помощью инвесторов. По одному дому дольщикам выплатят компенсации из краевого бюджета.

Евгений Наумов добавил, что из плана 2023 года с опережением срока восстановили права граждан по 20 объектам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компенсацию из бюджета Краснодарского края могут получить дольщики, чьи дома нельзя достроить. Или которые не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.

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