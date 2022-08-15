В Краснодарском крае с начала 2022 года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 4,4%

Фото пресс-службы администрации Сочи

В целом с января по июль число аварий, в которых пострадали люди, в России снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Также в стране снизилось число погибших в ДТП — на 3,1% и пострадавших — на 7,2%.

По статистике, больше всего аварий с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей за первые 6 месяцев произошло в Тыве — 240, Амурской области — 164, Карачаево-Черкесской Республике — 157,4, Алтае — 153,9 и Тюменской области — 152,3.

Меньше всего ДТП с пострадавшим произошло в Чечне — 15,6, Ямало-Ненецком автономном округе — 44,2, Томской области — 46,5, Ненецком автономном округе — 50,3 и Свердловской области — 51,8.

Краснодарский край занял 60 место в рейтинге регионов России по наименьшей аварийности за полгода. На Кубани случилось 114 аварий на 100 тыс. машин. При этом число таких ДТП в регионе снизилось на 4,4%, сообщает РИА «Новости».

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