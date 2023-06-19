В Краснодарском крае с конца мая были подтоплены почти 1,6 тыс. домовладений

По данным краевого оперштаба, с конца мая из-за непогоды были подтоплены 1 тыс. 590 домовладений в 16 муниципалитетах Кубани.

На сегодняшний день в списки тех, кто получит единовременные выплаты, внесли 1 тыс. 268 человек. Компенсации в размере 10 тыс. рублей получат 684 человека. За частичную утрату имущества по 50 тыс. рублей выплаты получат 576 человек. Еще 8 человек получат по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

Специалисты продолжают принимать заявления от жителей и составлять документы на выплаты тем, в чьи дома заходила вода. Жители могут получить подробную информацию в местных администрациях, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к вечеру 19 июня в четырех районах Краснодарского края из-за ливней поднялся уровень воды в реках. По данным синоптиков, 20 июня и 21 июня в связи с прохождением паводочной волны и ожидаемыми осадками на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках в Лабинском, Усть-Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем уровня воды до опасных отметок.