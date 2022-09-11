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В Краснодарском крае с 2019 года по нацпроекту построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов

Общество
11.09.2022 17:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-2019-goda-po-natsproektu-postroili-39-feldshersko-akusherskih-punktov
В Краснодарском крае с 2019 года по нацпроекту построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани за три года построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов и приобрели 21 передвижной медкомплекс.

За время реализации нацпроекта закупили 130 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, 668 — для онкоцентров и 646 — для детских больниц, поликлиник и перинатальных центров.

Кроме того, по нацпроекту необходимые лекарства могут получить жители края, перенесшие инсульт и инфаркт. На сегодняшний день медикаментами обеспечили свыше 20 тыс. человек.

В Центрах амбулаторной онкологической помощи провели 250 тыс. приемов и около 51 тыс. химиотерапий. Лечение прошли более 16 тыс. пациентов.

В текущем году завершили строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. В Курганинске открыли филиал «Лабинского медицинского колледжа». Продолжает работу филиал медколледжа в Тимашевске.

Также в этом году планируют поставить 21 единицу оборудования в 17 медучреждений, оказывающих помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, а также 109 различных аппаратов в шесть онкоцентров.

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируют закупить свыше 2,2 тыс. единиц оборудования и 192 автомобиля. Кроме того, в планах строительство 11 ФАПов и восьми поликлиник и капремонт шести медучреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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