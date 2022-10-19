В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным УФНС России по Краснодарскому краю, на 1 августа текущего года на Кубани налоговую декларацию о доходах за 2021 год на суммы от 1 до 10 млрд рублей подали 64 человека.

Для сравнения, в 2017 году декларацию по форме 3-НДФЛ на аналогичные суммы представили 12 налогоплательщиков. В 2018 и 2019 годах на суммы свыше 1 млрд рублей декларации подали по 17 человек. В 2020 году таких налогоплательщиков было 35. Таким образом, в сравнении с 2017 годом, число миллиардеров в регионе увеличилось более чем в пять раз.

Количество миллионеров за пять лет в регионе выросло вдвое. Cведения о доходах от 1 млн рублей до 1 млрд рублей за 2017 год направили 21 тыс. 132 жителя края. За 2018 год — 27 тыс. 572 человек. В 2019 году количество миллионеров уменьшилось. Тогда их было 26 тыс. 699 человек. В 2020 году число миллионеров снова выросло — до 40 тыс. 693. В 2021 году декларации о доходах от 1 млн рублей до 1 млрд рублей подали 55 тыс. 625 человек, сообщает «РБК-Краснодар».

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