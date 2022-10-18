Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу выданных кредитных карт за месяц

Экономика
18.10.2022 07:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-5-regionov-po-chislu-vydannyh-kreditnyh-kart-za-mesyats
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу выданных кредитных карт за месяц
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В целом по стране за сентябрь банки выдали 1,26 млн новых кредитных карт. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 7,7%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,6%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего «кредиток» в сентябре выдали в Москве — 93,8 тыс., Московской области — 68,2 тыс., и Санкт-Петербурге — 50,7 тыс. Следом идут Краснодарский край — 47,6 тыс. и Республика Башкортостан — 44,3 тыс.

В НБКИ отметили, что в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России. А рост выдачи «кредиток» в апреле-августе был обусловлен эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов россиянам со стажем менее года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
  5. На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях