Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу выданных кредитных карт за месяц

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В целом по стране за сентябрь банки выдали 1,26 млн новых кредитных карт. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 7,7%.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,6%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего «кредиток» в сентябре выдали в Москве — 93,8 тыс., Московской области — 68,2 тыс., и Санкт-Петербурге — 50,7 тыс. Следом идут Краснодарский край — 47,6 тыс. и Республика Башкортостан — 44,3 тыс.

В НБКИ отметили, что в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России. А рост выдачи «кредиток» в апреле-августе был обусловлен эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России, сообщает RT.

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