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В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов

Общество
10.10.2022 16:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-15-oktyabrya-vremenno-izmenitsya-grafik-dvizheniya-prigorodnyh-poezdov
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Корректировки графика затронут период с 15 октября по 10 декабря. Причина — проведение плановых работ по водоподавлению в тоннеле № 6 на перегоне Мацеста — Сочи. 

С 15 октября по 10 декабря отменяются следующие пригородные поезда:

  • № 6818 Имеретинский Курорт — Сочи в 13:59;
  • № 6817 Сочи — Имеретинский Курорт в 15:18;
  • № 6038 Аэропорт Сочи — Дагомыс в 14:46;
  • № 6037 Дагомыс — Аэропорт Сочи в 16:26;
  • №6046 Аэропорт Сочи—Лазаревская в 18:02;
  • № 6045 Лазаревская — Аэропорт Сочи в 20:37;
  • №6057 Белореченская — Майкоп в 23:25.

Также с 15 октября по 10 декабря от Имеретинского Курорта, Аэропорта Сочи и Розы Хутор отдельные поезда проследуют до станций Адлер, Хоста и Мацеста либо с иным временем отправления. Это касается обоих направлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Подробную информацию можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» либо позвонив на круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Читайте также: в Краснодаре до 11 октября изменится схема движения трамваев № 4.

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