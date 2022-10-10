В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Общество
10.10.2022 16:33
Корректировки графика затронут период с 15 октября по 10 декабря. Причина — проведение плановых работ по водоподавлению в тоннеле № 6 на перегоне Мацеста — Сочи.
С 15 октября по 10 декабря отменяются следующие пригородные поезда:
- № 6818 Имеретинский Курорт — Сочи в 13:59;
- № 6817 Сочи — Имеретинский Курорт в 15:18;
- № 6038 Аэропорт Сочи — Дагомыс в 14:46;
- № 6037 Дагомыс — Аэропорт Сочи в 16:26;
- №6046 Аэропорт Сочи—Лазаревская в 18:02;
- № 6045 Лазаревская — Аэропорт Сочи в 20:37;
- №6057 Белореченская — Майкоп в 23:25.
Также с 15 октября по 10 декабря от Имеретинского Курорта, Аэропорта Сочи и Розы Хутор отдельные поезда проследуют до станций Адлер, Хоста и Мацеста либо с иным временем отправления. Это касается обоих направлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.
Подробную информацию можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» либо позвонив на круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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