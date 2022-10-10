В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Корректировки графика затронут период с 15 октября по 10 декабря. Причина — проведение плановых работ по водоподавлению в тоннеле № 6 на перегоне Мацеста — Сочи.

С 15 октября по 10 декабря отменяются следующие пригородные поезда:

№ 6818 Имеретинский Курорт — Сочи в 13:59;

№ 6817 Сочи — Имеретинский Курорт в 15:18;

№ 6038 Аэропорт Сочи — Дагомыс в 14:46;

№ 6037 Дагомыс — Аэропорт Сочи в 16:26;

№6046 Аэропорт Сочи—Лазаревская в 18:02;

№ 6045 Лазаревская — Аэропорт Сочи в 20:37;

№6057 Белореченская — Майкоп в 23:25.

Также с 15 октября по 10 декабря от Имеретинского Курорта, Аэропорта Сочи и Розы Хутор отдельные поезда проследуют до станций Адлер, Хоста и Мацеста либо с иным временем отправления. Это касается обоих направлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Подробную информацию можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» либо позвонив на круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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