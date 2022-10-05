В Краснодаре на шесть дней изменится схема движения трамваев № 4
Общество
05.10.2022 16:02
Изменения в работе трамвайного маршрута № 4, который связывает Комсомольский микрорайон с центром города, связаны с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Гимназической.
В частности, изменится время отправления последних рейсов из Комсомольского микрорайона. С 6 по 11 октября последний трамвай № 4 с улицы Тюляева будет выезжать в 22:09.
В 22:27 рейс трамвая с Комсомольского микрорайона поедет по другому маршруту: через улицу Садовую до улицы Декабристов.
Пассажиров попросили заранее планировать маршруты в вечернее время с 6 по 11 октября с учетом вводимых изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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