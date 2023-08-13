В Краснодарском крае с 14 августа стартует неделя популяризации активных видов спорта

Всероссийская неделя популяризации активных видов спорта начнется 14 августа. В рамках нее в регионе пройдет ряд тематических мероприятий.

Так, в Краснодаре состоятся выезды мобильного центра скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» в станицу Елизаветинскую — 14 и 15 августа и поселок Белозерный — 16 и 17 августа. Медики проведут экспресс-анализ глюкозы в крови и общего холестерина, замерят артериальное давление, оценят функциональное состояние сердца с использованием системы «Кардиовизор», а также определят степень физического развития.

Помимо этого в краевом центре 16 августа на улице Воровского, 182 откроется школа здоровья на тему рекомендаций по физической активности.

В Кавказском районе с 15 по 17 августа будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». В Тбилисском районе 17 августа организуют проект для профилактики «ПРОдиабет». В Крымской ЦРБ 19 августа пройдет «День здоровья». В Мостовском районе 17 августа состоится акция «Кубань — край долгожителей», а в Абинском районе 18 августа — «Кубань против рака».

Мобильный комплекс станции переливания крови будет работать на ближайшей недели посетит три муниципалитета: 15 августа — Брюховецкий район, 17 августа — Апшеронский район, а 19 августа — Северский район, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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