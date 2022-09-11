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В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом

Общество
11.09.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-12-sentyabrya-ozhidayutsya-livni-s-gradom
В Краснодарском крае с 12 сентября ожидаются ливни с градом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

МЧС 11 сентября объявило штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде.

По данным синоптиков, с 12 по 14 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

На Черноморском побережье на участке Анапа — Магри прогнозируются смерчи над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ЕДДС Краснодара, с 12 по 14 сентября в столице Кубани пройдут ливни с грозой и градом. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности. В случае возникновения ЧС звонить по телефонам: 112, 01 и 101.

Читайте также: в Краснодарском крае до 12 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса.

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