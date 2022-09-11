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В Краснодарском крае до 12 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса

Общество
11.09.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-12-sentyabrya-prodlili-preduprezhdenie-o-pozharoopasnosti-5-klassa
В Краснодарском крае до 12 сентября продлили предупреждение о пожароопасности 5 класса
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС 11 сентября объявило о продлении предупреждения по чрезвычайной и высокой пожароопасности в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, 11 и 12 сентября местами в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Кроме того, чрезвычайная пожароопасность 5 класса прогнозируется 11 сентября в предгорьях и в горах Лазаревского района Сочи.

Также 11 и 12 сентября местами в крае, в Краснодаре и на Черноморском побережье прогнозируется высокая пожароопасность 4 класса.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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