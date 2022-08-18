В Краснодарском крае резко выросло число вакансий для медиков и фармацевтов

Видео канала «Кубань 24»

Прирост в июле составил 14%. За месяц в регионе опубликовали около 3 тыс. вакансий для медперсонала, из них треть — в Краснодаре.

Такие данные опубликовал популярный портал поиска работы. Медицинские компании Кубани предлагают вакансии для фармацевтов, провизоров, медсестер и администраторов. Средний уровень предлагаемой медикам и фармацевтам заработной платы в Краснодарском крае в июле оказался на уровне 46,1 тыс. рублей.

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