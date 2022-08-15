Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Исследование: средняя зарплата рабочих в Краснодарском крае — 51 тыс. рублей

Экономика
15.08.2022 09:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-srednyaya-zarplata-rabochih-v-krasnodarskom-krae-51-tys-rublej
Исследование: средняя зарплата рабочих в Краснодарском крае — 51 тыс. рублей
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В июле на одном из сервисов по трудоустройству кубанские компании опубликовали более 4,3 тыс. вакансий для рабочих специальностей. Из них более 2 тыс. в Краснодаре. Это на 10% больше, чем в июне.

Доля вакансий на рабочие специальности от общего числа в регионе составляет 12%. Работодатели в среднем предлагают зарплату рабочим в Краснодарском крае около 51 тыс. рублей, в Краснодаре — 55,7 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей в регионе составляют около 47 тыс. рублей.

Предприятия Кубани среди рабочих специальностей чаще всего приглашают на работу: грузчиков, упаковщиков, монтажников, комплектовщиков, наладчиков, механиков, слесарей, электромонтеров, разнорабочих, сварщиков, электриков, маляров и кабельщиков.

В этом профессиональной сфере в Краснодарском крае, как и по всей стране, наблюдают дефицит кадров. Соотношение вакансий и резюме 1:1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HeadHunter Юг.

Читайте также: жители Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. ФК «Сочи» на выезде уступил «Спартаку»
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях