Исследование: средняя зарплата рабочих в Краснодарском крае — 51 тыс. рублей

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В июле на одном из сервисов по трудоустройству кубанские компании опубликовали более 4,3 тыс. вакансий для рабочих специальностей. Из них более 2 тыс. в Краснодаре. Это на 10% больше, чем в июне.

Доля вакансий на рабочие специальности от общего числа в регионе составляет 12%. Работодатели в среднем предлагают зарплату рабочим в Краснодарском крае около 51 тыс. рублей, в Краснодаре — 55,7 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей в регионе составляют около 47 тыс. рублей.

Предприятия Кубани среди рабочих специальностей чаще всего приглашают на работу: грузчиков, упаковщиков, монтажников, комплектовщиков, наладчиков, механиков, слесарей, электромонтеров, разнорабочих, сварщиков, электриков, маляров и кабельщиков.

В этом профессиональной сфере в Краснодарском крае, как и по всей стране, наблюдают дефицит кадров. Соотношение вакансий и резюме 1:1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HeadHunter Юг.

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