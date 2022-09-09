В Краснодарском крае резиденты промпарков смогут получить господдержку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки уже принимаются. Господдержку получат предприниматели, которые разместят новые или расширят действующие производства, создадут рабочие места, а также предприятия, переносящие производства из других регионов на территорию промпарков Кубани.

Новая мера поддержки предусматривает компенсацию 50% затрат на оплату аренды земельных участков на период строительства или производственных площадей, размещенных на территории индустриальных парков. На реализацию этой меры поддержки выделили около 2 млн рублей.

«Рассчитываем, что такой инструмент развития отрасли будет способствовать размещению на территориях промпарков к 2025 году не менее 18 новых резидентов и созданию порядка 7 новых промышленных производств», – рассказал и. о. руководителя департамента промполитики края Владимир Мостовой.

Заявки принимает департамент промышленной политики региона с 12 сентября по 15 ноября. Подробную информацию можно получить на сайте или по телефонам: +7 (861) 259-12-60, 259-12-06, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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