В Краснодарском крае ревнивый муж ударил супругу ножом в грудь и оставил на улице

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 3 сентября в селе Великовечном в Белореченском районе.

По данным следствия, днем 56-летний мужчина и его 50-летняя супруга гуляли недалеко от дома на улице Ленина. Они поссорились из-за ревности, мужчина начал обвинять жену. Во время конфликта он достал нож и трижды ударил ее в грудь, после чего скрылся.

Убить жертву злоумышленнику не удалось, ей успели оказать помощь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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