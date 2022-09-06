В Краснодарском крае ревнивый муж ударил супругу ножом в грудь и оставил на улице
Происшествия
06.09.2022 10:04
Преступление произошло 3 сентября в селе Великовечном в Белореченском районе.
По данным следствия, днем 56-летний мужчина и его 50-летняя супруга гуляли недалеко от дома на улице Ленина. Они поссорились из-за ревности, мужчина начал обвинять жену. Во время конфликта он достал нож и трижды ударил ее в грудь, после чего скрылся.
Убить жертву злоумышленнику не удалось, ей успели оказать помощь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.
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