В Краснодарском крае рецидивист напал на таксиста и попытался его зарезать
Происшествия
11.04.2023 19:09
Преступление произошло возле хутора Прикубанского в Красноармейском районе.
По предварительным данным, 37-летний неоднократно судимый местный житель вызвал такси. В ходе поездки он поссорился с 48-летним водителем. В итоге пассажир решил убить таксиста. Он напал на водителя и не менее двух раз ударил его ножом в шею.
Водитель смог отбиться, выхватил нож у нападавшего и выбежал из автомобиля. Затем он позвонил полицейским и знакомым, которые были неподалеку. Они приехали на место и задержали злоумышленника до приезда полиции, сообщили интернет-порталу в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и допросили, расследование продолжается.
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