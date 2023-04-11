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В Краснодарском крае рецидивист напал на таксиста и попытался его зарезать

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-retsidivist-napal-na-taksista-i-popytalsya-ego-zarezat
В Краснодарском крае рецидивист напал на таксиста и попытался его зарезать
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло возле хутора Прикубанского в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 37-летний неоднократно судимый местный житель вызвал такси. В ходе поездки он поссорился с 48-летним водителем. В итоге пассажир решил убить таксиста. Он напал на водителя и не менее двух раз ударил его ножом в шею.

Водитель смог отбиться, выхватил нож у нападавшего и выбежал из автомобиля. Затем он позвонил полицейским и знакомым, которые были неподалеку. Они приехали на место и задержали злоумышленника до приезда полиции, сообщили интернет-порталу в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и допросили, расследование продолжается.

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