В Краснодарском крае региональный маткапитал вырос до 153 тыс. рублей

На Кубани размер краевого материнского капитала проиндексировали на 4,5% — до 153 тыс. 787 рублей. Средства выплачивают по нацпроекту «Демография».

По словам замглавы минтруда региона Анны Леоновой, краевой материнский капитал выплачивают многодетным кубанским семьям, в которых родился третий или следующий ребенок.

«В 2023 году этой поддержкой воспользовались более 6 тыс. семей. А всего за время действия меры — около 40 тыс.», — отметила Леонова.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается около 93 тыс. многодетных семей, в которых растут более 300 тыс. детей. Региональный маткапитал можно использовать для погашения кредита на приобретение либо строительство жилья в крае, улучшения жилищных условий. Также средства разрешено направить на газификацию жилья, образование и лечение детей.

Для оформления краевого материнского капитала можно обратиться в МФЦ или отделение управления соцзащиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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