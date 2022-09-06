В Краснодарском крае реализуют инвестиционные проекты на 2,5 трлн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас Кубань занимает 7 место в России по общему объему инвестиций, являясь стабильным лидером ЮФО по этому показателю. 40% крупнейших инвестпроектов Юга России реализуют именно в Краснодарском крае.

За первый квартал 2022 года благодаря инвестпроектам в экономику региона привлекли 96 млрд рублей. Это самая большая сумма с 2014 года. За первые шесть месяцев этот показатель составил уже 227 млрд рублей. Это 2,3% от всех инвестиций в России.

Курирующий экономику вице-губернатор Краснодарского края рассказал, что основной объем инвестиций за 2022 год в регионе ожидают в четвертом квартале. Всего по итогам 2022 года власти Краснодарского края планируют привлечь в экономику региона не менее 543 млрд рублей.

Сейчас на Кубани реализуют 450 крупных инвестпроектов стоимостью более 100 млн рублей. Их общая сумма составляет более 2,5 трлн рублей. По оценкам экспертов, это абсолютный рекорд для Краснодарского края.

Наиболее активно реализации инвестиционных проектов содействуют Новороссийск, а также Ленинградский, Славянский и Брюховецкий районы. Также в этой сфере стабильно активны Абинский, Усть-Лабинский и Темрюкский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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