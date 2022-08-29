В Краснодарском крае разыскивают женщину, сбежавшую с ребенком от экс-супруга

Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Жительница Белгородской области проигнорировала решение суда, согласно которому ребенок должен жить с отцом, и увезла сына на Кубань. Женщину разыскивают судебные приставы.

По данным ведомства, 30-летняя Светлана Шамборская с 2020 года снимает жилье в Краснодарском крае. У женщины есть особая примета — татуировка в виде волка на левом предплечье, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Также разыскивается 9-летний сын женщины. Его приметы: телосложение худощавое, рост выше среднего, глаза карие, волосы русые. Левое веко по сравнению с правым немного опущено.

О местонахождении можно сообщить по телефонам в Белгороде: 8-951-132-27-55, 8-919-222-00-06, 8(4722)73-25-03. Также информацию можно направить по электронной почте: [email protected]р.gov.ru.

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