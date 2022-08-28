В Апшеронском районе седьмые сутки ищут заблудившегося в окрестностях Мезмая пенсионера
По данным на 20:00 28 августа, поиски 85-летнего жителя станицы Темнолесской результата не дали.
Всего с начала поисково-спасательных работ с обследовали уже 68 кв. км. леса. зоны. В поисках пенсионера участвуют спасатели Апшеронского и Адыгейского пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудники «Кубань СПАС», волонтеры отряда «Лиза Алерт», полицейские, казаки, жители поселка Мезмай. На месте развернули межведомственный оперативный штаб.
Всего в поисковой операции участвуют 108 человек и 22 единицы техники. Поисковая операция продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Апшеронском районе ушел из дома и не вернулся 85-летний житель станицы Темнолесской под Мезмаем. Поиски начались 22 августа в 19:55. Родственники полагают, что он направился по знакомому маршруту в лес.
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