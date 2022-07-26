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В Краснодарском крае разработчики в области искусственного интеллекта получат господдержку

Экономика
26.07.2022 12:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-razrabotchiki-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta-poluchat-gospodderzhku
В Краснодарском крае разработчики в области искусственного интеллекта получат господдержку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани стартовал отбор проектов на конкурс «Старт-Искусственный интеллект-1» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Разработчики в области искусственного интеллекта могут получить грант в размере до 4 млн рублей.

К участию приглашаются физлица и представители малого бизнеса. Проекты принимаются по направлениям компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи. А также интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.

«Обладатели грантов смогут доработать или масштабировать собственные решения, продукты и услуги в области искусственного интеллекта и вывести их на рынок. Получив финансовую помощь для дальнейшего развития, разработки оперативно внедрят для решения повседневных задач на предприятиях и в жизни людей», — сказал первый замруководителя департамента информатизации и связи региона Денис Бережной.

Основная задача программы — создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий, которые только начали развиваться.

Заявку можно подать до 10:00 29 августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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