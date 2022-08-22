В Краснодарском крае разработали ветпрепараты для лечения медоносных пчел
Компания «Унифарм» из Славянского района разработала серию средств профилактики и лечения заболеваний медоносных пчел. Эти препараты способны полностью заменить на рынке региона лекарства из США, Швейцарии и Германии.
Специалисты компании разработали уникальное средство для лечения мелеоза пчел. В настоящее время препарат проходит процесс ускоренной регистрации.
Помимо этого, на дочернем предприятии компании создали промышленную технологию изготовления натурального безалкогольного напитка на основе чайного гриба. Первую партию планируют выпустить в конце сентября. Планируемый объем на начальном этапе составит до 1 млн бутылок в год.
Компания «Унифарм» работает на Кубани более 20 лет. Она производит 20 видов ветпрепаратов, позволяющих обслуживать эко-пасеки и получать безопасные для здоровья человека продукты пчеловодства. Лаборатория одна из немногих в России имеет свое опытное хозяйство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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