Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае разработали ветпрепараты для лечения медоносных пчел

Экономика
22.08.2022 15:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-razrabotali-vetpreparaty-dlya-lecheniya-medonosnyh-pchel
В Краснодарском крае разработали ветпрепараты для лечения медоносных пчел
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «Унифарм» из Славянского района разработала серию средств профилактики и лечения заболеваний медоносных пчел. Эти препараты способны полностью заменить на рынке региона лекарства из США, Швейцарии и Германии.

Специалисты компании разработали уникальное средство для лечения мелеоза пчел. В настоящее время препарат проходит процесс ускоренной регистрации.

Помимо этого, на дочернем предприятии компании создали промышленную технологию изготовления натурального безалкогольного напитка на основе чайного гриба. Первую партию планируют выпустить в конце сентября. Планируемый объем на начальном этапе составит до 1 млн бутылок в год.

Компания «Унифарм» работает на Кубани более 20 лет. Она производит 20 видов ветпрепаратов, позволяющих обслуживать эко-пасеки и получать безопасные для здоровья человека продукты пчеловодства. Лаборатория одна из немногих в России имеет свое опытное хозяйство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Горячем Ключе запустили производство «Колы».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях