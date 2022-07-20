В Горячем Ключе запустили производство «Колы»
Экономика
20.07.2022 17:23
Линейку продукции расширяет завод минеральных вод.
Американская компания Coca-Cola в июне заявила об уходе гастрономического хита с российского рынка.
Однако ряд экспертов до сих пор ставит под сомнение такие планы. Тем не менее, отечественные производители быстро сориентировались и готовы занять нишу, которая может освободиться.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец ресторанов KFC продает бизнес в России.
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