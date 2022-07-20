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В Горячем Ключе запустили производство «Колы»

Экономика
20.07.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-zapustili-proizvodstvo-koly
Видео канала «Кубань 24»

Линейку продукции расширяет завод минеральных вод.

Американская компания Coca-Cola в июне заявила об уходе гастрономического хита с российского рынка.

Однако ряд экспертов до сих пор ставит под сомнение такие планы. Тем не менее, отечественные производители быстро сориентировались и готовы занять нишу, которая может освободиться.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец ресторанов KFC продает бизнес в России.

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