Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае разработали проект единой системы бронирования винных туров

Общество
15.11.2022 17:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-razrabotali-proekt-edinoj-sistemy-bronirovaniya-vinnyh-turov
В Краснодарском крае разработали проект единой системы бронирования винных туров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа «Русский гедонизм. Винные туры России» получила второе место на Всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Креативный туризм».

Разработчиками проекта выступили креативная команда компании «Слетать.ру» совместно с минкурортов Кубани.

По проекту, туры и экскурсии будут разрабатываться совместно с туроператорами и винодельнями. В концепцию также входит создание страницы с интерактивной картой. На ней будут отмечены все винодельни Кубани и других регионов РФ. С помощью карты можно будет не только ознакомиться с винными турами и ценами на них, но и забронировать экскурсию.

Проект «Русский гедонизм» получил третье место во Всероссийском конкурсе проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий в номинации «Лучшая команда по разработке проекта тематического туризма».

В минкурортов Кубани отметили, что реализация проекта объединит участников отрасли и позволит упорядочить процессы, связанные с винным туризмом. Проект будет способствовать развитию отечественных винных брендов, винного туризма и увеличению турпотока в регион, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях