В Краснодарском крае разработали проект единой системы бронирования винных туров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа «Русский гедонизм. Винные туры России» получила второе место на Всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Креативный туризм».

Разработчиками проекта выступили креативная команда компании «Слетать.ру» совместно с минкурортов Кубани.

По проекту, туры и экскурсии будут разрабатываться совместно с туроператорами и винодельнями. В концепцию также входит создание страницы с интерактивной картой. На ней будут отмечены все винодельни Кубани и других регионов РФ. С помощью карты можно будет не только ознакомиться с винными турами и ценами на них, но и забронировать экскурсию.

Проект «Русский гедонизм» получил третье место во Всероссийском конкурсе проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий в номинации «Лучшая команда по разработке проекта тематического туризма».

В минкурортов Кубани отметили, что реализация проекта объединит участников отрасли и позволит упорядочить процессы, связанные с винным туризмом. Проект будет способствовать развитию отечественных винных брендов, винного туризма и увеличению турпотока в регион, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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