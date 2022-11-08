В Краснодарском крае расширили перечень производств по программе «Пищевик»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Теперь в программе могут участвовать производители молочной продукции, специй и кормов для животных.

По программе «Пищевик» предприятиям доступны займы в сумме от 5 млн до 50 млн рублей на срок до 5 лет под 1,3% годовых. Деньги можно потратить на создание новых или модернизации работающих производств.

По словам и.о. руководителя департамента промышленной политики края Владимира Мостового, к программе «Пищевик» предприятия пищевой промышленности Кубани демонстрируют повышенный интерес.

«Наблюдательный совет Фонда решил расширить перечень производств, которые смогут воспользоваться этим льготным займом. Финансовую поддержку теперь могут получить производители молочной продукции, специй и кормов для животных», — добавил глава ведомства.

В региональный ФРП уже поступили заявки от восьми предприятий на участие в программе «Пищевик» на общую сумму 243 млн рублей. Финансирование одобрили на общую сумму 184,5 млн рублей для 7 производителей.

В рамках одобренной поддержки в Армавире откроется линия бисквитных пирожных, а также расширят уже работающую линию хлебобулочных изделий. В Тимашевске модернизируют линию по выпуску соломки, в Красноармейском районе откроют линию сыровяленых колбас. В Усть-Лабинске начнут строить первую очередь консервного завода. В Кропоткине модернизируют производство растительного масла, а в Краснодаре откроют аналогичную новую линию.

Программу «Пищевик» запустил краевой Фонд развития промышленности по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае на обновление производств растительного масла направят около 42 млн рублей.