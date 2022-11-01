В Краснодарском крае на обновление производств растительного масла направят около 42 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства направят в рамках реализации программы заемного финансирования «Пищевик» Фонда развития промышленности Краснодарского края. Программу создали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По словам и. о. главы департамента промышленной политики края Владимира Мостового, ранее предприятиям пищепрома одобрили заявки на 105 млн рублей.

«В целом по всем программам Фонда с начала года профинансировали свыше 80 заявок на более чем 2,1 млрд рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за весь 2021 год», — сказал Мостовой.

Экспертный совет Фонда одобрил еще две заявки по программе «Пищевик». Краснодарское предприятие «Кубанский янтарь» получит 32 млн рублей на пять лет под 2,5% годовых. Средства направят на покупку отечественного промышленного оборудования, а также на сырье и материалы для запуска производства растительного масла. На аналогичные цели 10 млн рублей под 3% годовых на три года выделят компании «Южный полюс» из Кропоткина.

Краевой ФРП реализует 15 программ заемного финансирования. В их числе две новые — это «Импортозамещение» и «Пищевик». Кроме того, возобновили программу «Первая необходимость». В рамках этой программы предприятия могут получить льготный заем до 30 млн рублей на выпуск продукции для участников СВО и жителей освобожденных территорий.

Директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев сообщил, что по этой программе предприятия Кубани получат 40 млн рублей.

«На сегодняшний день по программе «Первая необходимость» одобрили финансирование краснодарскому производителю обуви на открытие линейки по выпуску берцев, швейной фабрике Славянского района — на запуск производства термобелья, балаклав и спальных мешков. А также производителю косметико-гигиенической продукции из Кавказского района на увеличение выпуска кускового мыла», — сказал Цаплев.

Актуальную информацию по вопросам поддержки можно получить по будням в рабочее время по телефонам: +7 (861) 205-44-09, +7 (800) 500-27-28, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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