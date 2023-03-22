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В Краснодарском крае работают свыше 700 ярмарочных площадок на 50 тыс. торговых мест

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-rabotayut-svyshe-700-yarmarochnyh-ploshhadok-na-50-tys-torgovyh-mest
В Краснодарском крае работают свыше 700 ярмарочных площадок на 50 тыс. торговых мест
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 22 марта сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что больше всего ярмарок работает в Краснодаре. В краевой столице размещено 87 торговых точек.

«Традиционно в марте на Кубани начали работать сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. На них мы выделяем фермерам бесплатные торговые места. Для аграриев это возможность сбыть свои товары, а для жителей — получить качественные сезонные продукты от местных производителей. Сегодня в крае уже открыты более 700 ярмарочных площадок. Они рассчитаны почти на 50 тыс. мест. Больше всего точек в Краснодаре — 87. Сюда свозят продукцию со всех муниципалитетов», — сказал Кондратьев.

На Кубани также действуют 75 ярмарок «выходного дня», рассчитанных на 4 тыс. мест. Приоритет на них отдается фермерам, которые сами производят и перерабатывают свою продукцию. Отмечается, что особым спросом пользуется формат «фермерского дворика». Дворики открывают в местах с высокой проходимостью и оформляют в едином стиле. В настоящее время на Кубани действуют порядка 100 таких объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе открыли первый в крае «Фермерский островок».

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