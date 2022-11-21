В Краснодарском крае пьяный сотрудник предприятия угнал фуру и въехал на ней в стену офиса

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемого в серии краж и угоне задержали полицейские в Белореченском районе.

По данным следствия, пьяный 24-летний сотрудник предприятия заметил припаркованный на стоянке грузовик Scania. Кабина была открыта, злоумышленник запустил двигатель ключом зажигания и начал маневрировать по территории предприятия. Он не справился с управлением и въехал в бетонную стену административного здания.

Во время расследования установили, что мужчина украл электроинструменты из нежилого помещения, а также два мобильных телефона. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об угоне и краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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