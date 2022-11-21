В Краснодарском крае пьяный сотрудник предприятия угнал фуру и въехал на ней в стену офиса
Подозреваемого в серии краж и угоне задержали полицейские в Белореченском районе.
По данным следствия, пьяный 24-летний сотрудник предприятия заметил припаркованный на стоянке грузовик Scania. Кабина была открыта, злоумышленник запустил двигатель ключом зажигания и начал маневрировать по территории предприятия. Он не справился с управлением и въехал в бетонную стену административного здания.
Во время расследования установили, что мужчина украл электроинструменты из нежилого помещения, а также два мобильных телефона. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об угоне и краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: в Краснодаре пьяный парень поссорился с девушкой и угнал грузовик с хлебом.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета