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В Краснодаре пьяный парень поссорился с девушкой и угнал грузовик с хлебом

Происшествия
14.11.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-paren-possorilsya-s-devushkoj-i-ugnal-gruzovik-s-hlebom
В Краснодаре пьяный парень поссорился с девушкой и угнал грузовик с хлебом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел на улице Цезаря Куникова в Прикубанском округе краевой столицы.

В полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что у него угнали грузовик. По словам звонившего, рано утром водитель приехал на улицу Цезаря Куникова для разгрузки хлебобулочных изделий. В этот момент неизвестный мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал грузовик.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали угонщика. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель Ростова-на-Дону. В отделе он признался в преступлении и объяснил, что поссорился с девушкой, выпил и решил угнать машину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили на время следствия под обязательство о явке, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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