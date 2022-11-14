В Краснодаре пьяный парень поссорился с девушкой и угнал грузовик с хлебом
Инцидент произошел на улице Цезаря Куникова в Прикубанском округе краевой столицы.
В полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что у него угнали грузовик. По словам звонившего, рано утром водитель приехал на улицу Цезаря Куникова для разгрузки хлебобулочных изделий. В этот момент неизвестный мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал грузовик.
Сотрудники ППС по горячим следам задержали угонщика. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель Ростова-на-Дону. В отделе он признался в преступлении и объяснил, что поссорился с девушкой, выпил и решил угнать машину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили на время следствия под обязательство о явке, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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