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В Анапе полицейские устроили погоню за угонщиком-рецидивистом без прав

Происшествия
14.11.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsejskie-ustroili-pogonyu-za-ugonshhikom-retsidivistom-bez-prav
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС дежурили в районе Анапского шоссе. Они заметили автомобиль ВАЗ-2115, который находился в розыске.

Машина была угнана в Усть-Лабинске. Полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель только прибавил скорость. Правоохранители отправились в погоню. На улице Мирной им удалось остановить автомобиль и задержать подозреваемого.

Им оказался 22-летний ранее судимый житель села Юровка под Анапой. Парень находился в розыске. Выяснилось также, что водительского удостоверения у него нет.

На подозреваемого составили административные протоколы за вождение без прав, за невыполнения требования об остановке и неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того, на молодого человека завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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