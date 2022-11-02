В Краснодарском крае парень угнал машину коллеги, чтобы поехать на свидание

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Инцидент произошел в Белореченске, куда житель Геленджика приехал в командировку. Теперь его обвиняют в угоне автомобиля у коллеги.

По данным полиции, 24-летний житель Геленджика приехал в Белореченский район по работе. Он познакомился в соцсети с девушкой и договорился с ней о встрече. Мужчина зашел в гостиничный номер к своему коллеге из Самары, взял ключи от автомобиля Chevrolet Aveo и уехал на нем.

В ходе следствия установили, что злоумышленник около месяца находится в федеральном розыске за кражу в Геленджике.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре угонщик при помощи эвакуатора украл неисправный Jaguar за полмиллиона рублей.