В Краснодарском крае парень угнал машину коллеги, чтобы поехать на свидание
Происшествия
02.11.2022 17:50
Инцидент произошел в Белореченске, куда житель Геленджика приехал в командировку. Теперь его обвиняют в угоне автомобиля у коллеги.
По данным полиции, 24-летний житель Геленджика приехал в Белореченский район по работе. Он познакомился в соцсети с девушкой и договорился с ней о встрече. Мужчина зашел в гостиничный номер к своему коллеге из Самары, взял ключи от автомобиля Chevrolet Aveo и уехал на нем.
В ходе следствия установили, что злоумышленник около месяца находится в федеральном розыске за кражу в Геленджике.
Дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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