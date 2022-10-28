В Краснодаре угонщик при помощи эвакуатора украл неисправный Jaguar за полмиллиона рублей
В УМВД России по Краснодару с сообщением о краже автомобиля Jaguar обратилась женщина.
По ее словам, она оставила неисправную машину на улице Цветочной в поселке Северном на длительное время. Когда хозяйка вернулась, элитной иномарки уже не было на парковке. Сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.
Оперативники установили, что к угону причастен 32-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц Краснодара. Подозреваемый воспользовался услугами эвакуатора, похитил оставленный без присмотра автомобиль и отвез его улицу Ярославскую. Иномарку изъяли и вернули законной владелице.
Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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