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В Краснодаре угонщик при помощи эвакуатора украл неисправный Jaguar за полмиллиона рублей

Происшествия
28.10.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ugonshhik-pri-pomoshhi-evakuatora-ukral-neispravnyj-jaguar-za-polmilliona-rublej
В Краснодаре угонщик при помощи эвакуатора украл неисправный Jaguar за полмиллиона рублей
Фото pxhere.com

В УМВД России по Краснодару с сообщением о краже автомобиля Jaguar обратилась женщина.

По ее словам, она оставила неисправную машину на улице Цветочной в поселке Северном на длительное время. Когда хозяйка вернулась, элитной иномарки уже не было на парковке. Сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.

Оперативники установили, что к угону причастен 32-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц Краснодара. Подозреваемый воспользовался услугами эвакуатора, похитил оставленный без присмотра автомобиль и отвез его улицу Ярославскую. Иномарку изъяли и вернули законной владелице.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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