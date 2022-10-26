На Кубани мужчина спустя 8 месяцев после продажи машины угнал ее у покупателя
В полицию обратился житель села Вольного Туапсинского района. Он рассказал, что у него угнали белый ВАЗ-21043.
Этот автомобиль мужчина купил в феврале у жителя Туапсе. В октябре машина пропала.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции в 7 км от места угона. Им оказался продавец автомобиля, 60-летний ранее не судимый житель Туапсе. При этом машина все еще оформлена на него, а не на потерпевшего.
«Угнать было легко. Ключ зажигания в замке, документы в бардачке и 7 литров бензина в баке», — рассказал специалист по связям со СМИ Отдела МВД России по Туапсинскому району, старший лейтенант внутренней службы Алексей Кузьмин.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, пишет газета «Туапсинские вести».
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