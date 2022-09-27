В Краснодарском крае псевдофельдшер обманула минздрав и присвоила 750 тыс. рублей
Происшествия
27.09.2022 13:36
В Мостовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат.
По данным следствия, женщина предоставила в минздрав Краснодарского края пакет документов для оформления единовременной компенсации для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты. Она приложила поддельный диплом об образовании медика и сертификат специалиста. Таким образом злоумышленница получила 750 тыс. рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.
На время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Ейске задержали «мастеров», обманувших двух пенсионерок.
Популярные новости
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
- В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
- В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
- Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек