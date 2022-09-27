В Краснодарском крае псевдофельдшер обманула минздрав и присвоила 750 тыс. рублей

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В Мостовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

По данным следствия, женщина предоставила в минздрав Краснодарского края пакет документов для оформления единовременной компенсации для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты. Она приложила поддельный диплом об образовании медика и сертификат специалиста. Таким образом злоумышленница получила 750 тыс. рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.

На время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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