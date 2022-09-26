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Проверили вентиляцию и обокрали: в Ейске задержали «мастеров», обманувших двух пенсионерок

Происшествия
26.09.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/proverili-ventilyatsiyu-i-obokrali-v-ejske-zaderzhali-masterov-obmanuvshih-dvuh-pensionerok
Проверили вентиляцию и обокрали: в Ейске задержали «мастеров», обманувших двух пенсионерок

С заявлением о краже в полицию Ейского района обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что двое мужчин под предлогом установки вентиляционной решетки похитили у нее 180 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили маршрут передвижения и личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Краснодара 22 и 29 лет. Мужчин задержали в одном из кафе Ейска.

Выяснилось, что злоумышленники проникли в квартиру потерпевшей под видом мастеров по ремонту вентиляции. Пока один беседовал с пенсионеркой, второй забрал лежавшие на холодильнике деньги. Также оказалось, что накануне подозреваемые уже приходили к этой женщине и похитили у нее 5 тыс. рублей.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность злоумышленников к аналогичному преступлению в Майкопе. Там они похитили из серванта 84-летней пенсионерки 10 тыс. рублей. Общая сумма ущерба двум потерпевшим составила 195 тыс. рублей.

На мужчин завели уголовное дело. За кражу и мошенничество им грозит до пяти лет колонии. Они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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