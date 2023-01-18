В Краснодарском крае простились с бойцом «Вагнера» из Танзании, погибшим на Донбассе

Таримо Немес Раймонда приехал в Россию из Танзании, чтобы получить высшее образование. Он нарушил закон и оказался в исправительной колонии.

В этом году, находясь в местах лишения свободы, африканец принял решение присоединиться к штурмовым отрядам частной военной компании «Вагнер».

Таримо погиб 24 октября при выполнении боевой задачи под Бахмутом на Донбассе. Его отряд попал под артиллерийский огонь противника. За проявленное мужество Раймонду наградили медалью «За отвагу» и Окопным крестом ЧВК «Вагнер».

Прощание с погибшим бойцом прошло под Горячим Ключом. В ближайшее время его тело отправят на родину в Африку, сообщает ФАН.

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