Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин

Погибших бойцов хоронят в станице Бакинской в районе Горячего Ключа.

Видеозапись, на которой бизнесмен Евгений Пригожин показывает кладбище и памятники «вагнеровцам», опубликовало РИА «Новости».

По словам Пригожина, мемориал установлен в честь бойцов, участвовавших в различных военных конфликтах.

«Погибшие парни, их номера и ордена, которые они имеют. Это все бойцы ЧВК «Вагнер»», — рассказывает Евгений Пригожин.

Один из памятников посвящен бойцу, погибшему в 2019 году, прикрывая своих товарищей. Другой памятник — в память о добровольцах, отправившихся в Луганск в 2014 году.

В целом мемориал похож на колумбарий, но по данным СМИ, ничьих останков или праха здесь нет. Также на кадрах видна часовня, в которой Евгений Пригожин поставил свечу. На последних кадрах ролика видны свежие могилы. Бизнесмен кладет цветы на одну из них, а затем демонстрируется общий план кладбища.