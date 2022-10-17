В Краснодарском крае прошел региональный конкурс «Самый лучший папа»

Видео канала «Кубань 24»

Конкурс ежегодно организовывает краевое министерство труда и социального развития. Заявки на участие подали около 500 мужчин.

«Отец — это главный мужчина в жизни каждого. Это опора семьи, это хозяин, это защитник. Тот, кто дорожит именем семьи, именем своего рода. Поскольку является его продолжением и носителем фамилии», — сказал заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Алексей Гедзь.

Каждый участник представил судьям свои достижения, поделился успехами детей и плодами совместного творчества. Победителями конкурса стали пятеро отцов.

«Есть такой мультфильм «Волк и теленок». Там главный герой говорит такую фразу: «наконец-то папа, а то все мама, мама, мама». Я считаю, что есть много достойных отцов, которые не попали на этот конкурс», — поделился победитель конкурса «Самый лучший папа 2022» Владимир Чистяков.

В России День отца отметили 16 октября. На государственном уровне праздник утвердили в прошлом году. Проводить его будут в третье воскресенье октября.

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