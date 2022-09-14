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В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого

Происшествия
14.09.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-propavshuyu-51-letnyuyu-zhenshhinu-nashli-ubitoj-v-dome-ee-znakomogo
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 13 сентября в одном из домов на улице Мира в станице Калининской.

По данным следствия, вечером 13 сентября 46-летний местный житель и его 51-летняя знакомая находились в доме. Мужчина был пьян, между ним и гостьей произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник взял нож и трижды ударил им пострадавшую. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления, а злоумышленник остался в доме с трупом, но вызывать скорую помощь не стал.

Через некоторое время к дому приехали сотрудники полиции, так как к ним обратились родственники женщины и заявили о ее пропаже. Правоохранители обнаружили в доме тело разыскиваемой и задержали злоумышленника, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю Геннадий Кюльбяков.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого допросил следователь, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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