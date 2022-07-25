В Краснодарском крае промпредприятиям предоставят 95 млн рублей льготными займами
Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготные займы шести кубанским производителям.
Промпредприятия Кубани могут направить средства на модернизацию и расширение производств, приобретение сырья и материалов для выпуска дополнительного объема продукции.
Сейчас региональный ФРП имеет одну из самых широких линеек продуктов в России. Это 15 программ заемного финансирования, 11 из которых Фонд реализует самостоятельно.
Более 40 млн рублей Фонд направит на модернизацию и расширение производств кубанских промпредприятий по программе «Проекты развития (краевое финансирование)».
С помощью этих средств НПО «РоСАТ» улучшит производство железнодорожных светофорных сигнализаций. Компания «Росспласт» наладит выпуск детских игрушек и товаров для ванной комнаты. Займы одобрили под 2% годовых на 7 лет. Льготную ставку предоставили за счет производства продукции со знаком качества «Сделано на Кубани».
Производители мебели ИП Лавренко из Динского района и «Стол.ру» из Краснодара получат в общей сумме 8 млн рублей по программе «Приоритет». Компании приобретут сырье и материалы для выпуска дополнительной продукции. Предприятиям одобрили финансирование под 1% годовых на 3 года.
Кроме того, займы на общую сумму 47 млн рублей под 3% годовых сроком на 3 года одобрили краснодарскому производителю хирургических шовных материалов «Армалайн» и производителю строительных металлических конструкций и изделий «Метком». Предприятия планируют нарастить объемы продукции.
«Помимо заемного финансирования, в этом году Фонд развития промышленности края предоставляет гранты производителям непродовольственных товаров — федеральная мера поддержки, реализуемая при софинансировании из краевого бюджета», — отметил директор ФРП региона Дмитрий Королев.
Он также сказал, что гранты — это не возвратные средства. Их можно направить на компенсацию уплаченных процентов по рублевым кредитам. Это кредиты на пополнение оборотных средств, полученных после 21 апреля этого года в российских банках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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