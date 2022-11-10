В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
Прокуратура Мостовского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников детского сада в поселке Мостовском.
В учреждении с июня по сентябрь объявили режим простоя в связи с ремонтом. Во время проверки установили, что в детском саду к работе с детьми допустили человека, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Однако дело закрыли по нереабилитирующим основаниям.
Кроме того, руководство детсада не уведомило службу занятости населения о введении режима простоя, требовало от сотрудников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Также выявили нарушения порядка ведения и хранения трудовых книжек.
Прокуратура внесла заведующей детсадом представление, по результатам рассмотрения которого нарушения трудового законодательства устранили. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Бывшего уголовника из детсада уводили. Сейчас детсад возобновил работу.
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