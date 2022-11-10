Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника

Происшествия
10.11.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-prokuratura-dobilas-uvolneniya-iz-detskogo-sada-byvshego-ugolovnika
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Мостовского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников детского сада в поселке Мостовском.

В учреждении с июня по сентябрь объявили режим простоя в связи с ремонтом. Во время проверки установили, что в детском саду к работе с детьми допустили человека, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Однако дело закрыли по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, руководство детсада не уведомило службу занятости населения о введении режима простоя, требовало от сотрудников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Также выявили нарушения порядка ведения и хранения трудовых книжек.

Прокуратура внесла заведующей детсадом представление, по результатам рассмотрения которого нарушения трудового законодательства устранили. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Бывшего уголовника из детсада уводили. Сейчас детсад возобновил работу.

Читайте также: на Кубани со счетов умерших пациентов психоневрологического интерната взыщут 1,5 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях