На Кубани со счетов умерших пациентов психоневрологического интерната взыщут 1,5 млн рублей

На Кубани со счетов умерших пациентов психоневрологического интерната взыщут 1,5 млн рублей

Иск о взыскании денег со счетов умерших людей рассмотрел Октябрьский районный суд Краснодара.

Во время проверки прокуратура установила, что на лицевых счетах Медведовского психоневрологического интерната Тимашевского района находятся деньги пациентов, которые до своей смерти жили в интернате. Всего на счетах обнаружили более 1,5 млн рублей. При этом более 5 лет за деньгами никто не обращался.

Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать территориальное управление Росимущества признать право на эти деньги. Суд требования прокуратуры удовлетворил. После чего в порядке наследования деньги умерших пациентов интерната перейдут в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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