В Краснодарском крае пройдет конкурс «Лучшая организация в сфере бытовых услуг»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Принять участие в краевом конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели Кубани, работающие в сфере бытовых услуг. Заявки принимаются до 11 ноября.

Для участия в конкурсе нужно направить анкету на электронную почту департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края [email protected] Итоги конкурса подведут 1 декабря. Победители получат дипломы и награды.

Цель конкурса — повышение качества услуг и распространения передового опыта. Оценивать участников будут по 30 критериям в шести номинациях. В их числе «Лучший салон красоты в городе», «Лучшая парикмахерская в сельском поселении», «Лучший объект по химической чистке и услугам прачечной», «Лучший объект по изготовлению предметов похоронного назначения», «Лучший автосервис» и «Лучшая автомойка».

Подробная информация о конкурсе «Лучшая организация в сфере бытовых услуг Краснодарского края 2022» размещена на сайте краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя. Также интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (861) 268 25 03, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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