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В Краснодарском крае производство молока нарастят в 2023 году на 4%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-proizvodstvo-moloka-narastyat-v-2023-godu-na-4
В Краснодарском крае производство молока нарастят в 2023 году на 4%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на XIV Съезде Национального союза производителей молока в Москве.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что, по предварительным данным, объем производства сырого молока по итогам прошлого года составил 32,6 млн т. Этого результата смогли достичь благодаря комплексной господдержке и совершенствованию производства. По словам Патрушева, в Минсельхозе рассчитывают, что в текущем году сохранится положительная динамика как по сырому молоку, так и в переработке.

Андрей Коробка отметил, что Кубань вносит значимый вклад в общероссийское производство молока и молочной продукции.

«В прошлом году, по предварительным данным, край увеличил объем производства молока с 1,5 млн т до 1,6 млн т. Такой результат стал возможен благодаря увеличению поголовья дойного стада, замене низкопродуктивного поголовья коров на высокопродуктивное, оздоровлению КРС, а также системной государственной поддержке», — сказал Коробка.

Он также сообщил, что положительная динамика дает уверенность в достижении к 2030 году показателей Стратегии социально-экономического развития региона. По словам вице-губернатора, к 2030 году Кубань каждый год должна получать не менее 2,1 млн т молока.

«План на 2023 год — 1,6 млн т. Благодаря той колоссальной работе, которая проводится в отрасли животноводства, есть все предпосылки, что мы выйдем на этот показатель», — сообщил замглавы Кубани.

В рейтинге регионов РФ Краснодарский край занимает третье место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий. По объемам производства молока в промышленном секторе — вторую строчку. В настоящее время в крае работает 57 молокоперерабатывающих предприятий. Они производят 79% всей цельномолочной продукции в ЮФО. Все предприятия отрасли способны переработать в год более 2,5 млн т молока, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году производство молока в Краснодарском крае увеличилось на 6%.

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