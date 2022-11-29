Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже

Противостояние между бизнесом и жильцами многоквартирного дома идет в ЖК на улице Бориса Пупко в Новороссийске.

По данным из соцсетей, жильцы дома закрыли въезд во двор бетонной плитой. Поток покупателей в магазин на первом этаже многоэтажки снизился, что не понравилось хозяину торговой точки. Вечером 28 ноября калитку подожгли. По словам местных жителей, это сделал владелец магазина, а в ответ на просьбу потушить пожар, якобы достал нож и начал угрожать. Также по словам жителей дома, собственник магазина не в первый раз пытается сломать калитку, которую установили по решению общедомового собрания собственников.

«В настоящее время участковые уполномоченные отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску опрашивают участников инцидента, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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