В Краснодарском крае мужчина из ненависти пробрался в квартиру к знакомому и поджег мебель
Происшествия
26.11.2022 12:23
В полицию Щербиновского района обратился местный житель. Он рассказал о том, что кто-то проник к нему домой и поджег мебель.
Полицейские осмотрели место преступления и после проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Оказалось, что злоумышленник знаком с потерпевшим. Он пробрался к нему в квартиру и поджег мебель из личной неприязни. Сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, сейчас он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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