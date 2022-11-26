В Краснодарском крае мужчина из ненависти пробрался в квартиру к знакомому и поджег мебель

В полицию Щербиновского района обратился местный житель. Он рассказал о том, что кто-то проник к нему домой и поджег мебель.

Полицейские осмотрели место преступления и после проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Оказалось, что злоумышленник знаком с потерпевшим. Он пробрался к нему в квартиру и поджег мебель из личной неприязни. Сумму ущерба оценили в 50 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, сейчас он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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